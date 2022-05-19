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Попри побоювання Туреччини. У НАТО впевнені щодо швидкого вступу Швеції та Фінляндії

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Копенгаген, Четвер 19 травня 2022 19:09
Попри побоювання Туреччини. У НАТО впевнені щодо швидкого вступу Швеції та Фінляндії Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений, що Альянс зможе швидко надати позитивне рішення щодо Швеції та Фінляндії. Він вважає, що Туреччина не зможе заблокувати процес.

Про це повідомляє РБК-Украіна з посиланням на The Guardian.

Виступаючи під час візиту в Копенгагені, Столтенберг заявив, що процес обговорення і формування єдиної позиції серед членів Альянсу - це нормально. При цьому він зазначив, що переговори з Туреччиною тривають.

Крім того, думку генсека НАТО підтримав і міністр оборони Великобританії Бен Уоллес. Він заявив, що є спосіб розвіяти побоювання Туреччини.

Нагадаємо, раніше у Туреччині заявили, що виступають проти прийняття Швеції і Фінляндії в НАТО.

Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган висловив невдоволення через те, що позицію Анкари нібито ігнорують.

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Швеція Финляндия НАТО Єнс Столтенберг
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