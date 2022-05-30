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Два російські мільярдери подали позови проти Ради ЄС через санкції

Фото: два російські мільярдери подали до суду через санкції ЄС (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Михайло Фрідман та Петро Авен подали до суду через санкції ЄС. Бізнесмени скаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на meduza.

Російські мільярдери Петро Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну.

Цю інформацію агентству підтвердив представник Європейського суду юстиції у Люксембурзі, куди надійшли позовні заяви бізнесменів.

Позов Авена був зареєстрований 23 травня, позов Фрідмана - 24 травня. Інша інформація на сайті суду поки що недоступна.

Журнал Forbes оцінює статки Авена в 4,6 мільярда доларів, Фрідмана - в 12,9 мільярда доларів.

Мільярдери потрапили під санкції Євросоюзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС обґрунтувала рішення про обмежувальні заходи зв'язками Фрідмана та Авена у російських владних колах. У березні 2022 року санкції проти бізнесменів також запровадила Великобританія, де вони мешкають.

Після введення санкцій Фрідман та Авен залишили раду директорів Альфа-банку. Вони дали інтерв'ю, в яких назвали санкції несправедливими та поскаржилися на пов'язані з ними фінансові обмеження. Зокрема, Авен сказав, що не знає, чи тепер може найняти прибиральницю, а Фрідман - що не знає, як оплатити її послуги.

Нагадаємо, російський мільярдер Михайло Фрідман (група "Альфа") заявив, що війна в Україні - це трагедія і що вона повинна припинитися. Напередодні він потрапив під санкції Європейського союзу.

До цього голова інвестиційної компанії LetterOne Михайло Фрідман, який є уродженцем Львова, звернувся з листом до співробітників компанії зі словами:"я переконаний, що війна ніколи не може бути рішенням".

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