Два российских миллиардера подали иски против Совета ЕС из-за санкций

Российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман подали иски против Совета ЕС, который в конце февраля наложил на них санкции из-за вторжения России в Украину.

Эту информацию агентству подтвердил представитель Европейского суда юстиции в Люксембурге, куда поступили исковые заявления бизнесменов.

Иск Авена был зарегистрирован 23 мая, иск Фридмана - 24 мая. Другая информация на сайте суда пока недоступна.

Журнал Forbes оценивает состояние Авена в 4,6 миллиарда долларов, Фридмана - в 12,9 миллиарда долларов.

Миллиардеры попали под санкции Евросоюза 28 февраля 2022 года. Власти ЕС обосновала решение об ограничительных мерах связями Фридмана и Авена в российских властных кругах. В марте 2022 года санкции против бизнесменов также ввела Великобритания, где они обитают.

После введения санкций Фридман и Авен покинули совет директоров Альфа-банка. Они дали интервью, в которых назвали санкции несправедливыми и пожаловались на связанные с ними финансовые ограничения. В частности, Авен сказал, что не знает, может ли теперь нанять уборщицу, а Фридман - что не знает, как оплатить ее услуги.