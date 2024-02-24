Два года. Как большая война изменила правила жизни в Украине

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Комендантский час. Ночью жизнь останавливается

После начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 в Украине ввели военное положение, и одним из его правил является комендантский час. Этот особый режим предусматривает запрет на:

пребывание на улице и в общественных местах ;

; проезд на любом виде транспорта без специального пропуска;

без специального пропуска; работу ТРЦ, кафе, ресторанов, других торговых и развлекательных заведений, кроме критической инфраструктуры.

Комендантский час в Украине действует ежедневно в течение двух лет почти во всех регионах (кроме Закарпатья). Ее продолжительность в зависимости от ситуации в каждом конкретном регионе может быть разной, но преимущественно ограничения вводят с 00:00 до 05:00.

Во время комендантского часа можно покидать дом только в случае необходимости добраться до укрытия, если была объявлена воздушная тревога.

Фото: проверка документов у нарушителей комендантского часа (Getty Images)

Следует отметить, что пока нарушителю могут сделать предупреждение или задержать до установления личности, если у него нет документов. Однако вскоре в Украине планируют ввести большие штрафы за нарушение правил комендантского часа для граждан и бизнеса.

Мобилизация. Правила изменят?

Общую мобилизацию в ряды Сил обороны Украины объявили в первый день полномасштабной войны и продляли ее уже 10 раз. Она будет действовать по меньшей мере до 13 мая 2024.

Призову во время мобилизации подлежат военнообязанные мужчины, в первую очередь те, кто проходил службу и имеет боевой опыт. Также могут мобилизовать людей без опыта военной службы, но сначала их направляют в учебные центры для подготовки. После завершения которой они отбывают для комплектования военных подразделений.

Все военнообязанные должны состоять на военном учете в ТЦК и СП и обновлять свои данные в случае смены места жительства, работы.

Женщины в Украине мобилизуются только добровольно, однако представительницы медицинских профессий должны стать на военный учет.

В то же время есть несколько категорий лиц, которые имеют отсрочку или не подлежат мобилизации: студенты, лица с инвалидностью, многодетные родители, родители-одиночки, усыновители, опекуны лиц с инвалидностью, "забронированные" работники предприятий.

Фото: мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года (Getty Images)

Необходимость изменений правил мобилизации обсуждается в течение длительного времени, в частности, из-за отсутствия установленных сроков службы для военных, которые на фронте с первых дней войны. Также подчеркивалась важность усовершенствования механизма военного учета и работы ТЦК и СП.

Уже в скором времени порядок проведения призыва может измениться. В Верховной раде ожидает рассмотрения во втором чтении соответствующий законопроект.

В нем содержатся нормы относительно сроков прохождения службы, изменения правил выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва, о повестках через электронный кабинет, о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет, ограничениях для уклонистов и не только.

Более подробно о новом законопроекте о правилах мобилизации можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

Выезд за границу. Мужчинам ограничен

Одним из ограничений военного положения является запрет на выезд за пределы Украины военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Он действует с первого дня большой войны. Но для ряда категорий граждан есть исключения.

Пересекать границу во время войны могут мужчины, снятые с военного учета из-за состояния здоровья, временно непригодные, лица с инвалидностью, многодетные родители, сопровождающие лиц с инвалидностью, представители отдельных профессий (водители и волонтеры, моряки, спортсмены, деятели культуры, работники морского, авиационного, железнодорожного транспорта, чиновники – только в служебную командировку).

Фото: во время военного положения выезд за границу ограничен (Getty Images)

Как отмечалось выше, в новом законопроекте о мобилизации правила выезда могут быть изменены.

Так, предлагается норма, согласно которой при пересечении границы у мужчины должен быть военно-учетный документ с отметкой о взятии на военный учет или исключении из него.

Укрытие. Защита от воздушных атак

После 24 февраля 2022 все украинцы узнали как звучит сигнал воздушной тревоги, и в течение двух лет слышат его почти каждый день. Тревога сообщает об угрозе атаки ракет или дронов и необходимости перейти в безопасное место.

Этим местом являются бомбоубежища либо особые укрытия, которые могут размещаться в метро, подвальных помещениях зданий, подземных паркингах. Также на улицах установили бетонные мобильные укрытия, которые защищают от осколков боеприпасов и уменьшают влияние взрывной волны.

Фото: во время воздушной тревоги метро используется как укрытие (Getty Images)

В конце 2023 года в Украине насчитывалось 60 тысяч обустроенных по требованиям объектов гражданской защиты от воздушных ударов.

Найти ближайшее укрытие можно на карте в приложении "Дия". С ее помощью можно проложить маршрут в ближайшее безопасное место, просмотреть информацию, посмотреть фото и оценить состояние укрытия, а также оставить жалобу, если оно закрыто во время воздушной тревоги, или условия в укрытии неудовлетворительны.

"Пункты незламности". Свет и тепло даже в блэкаут

Прошлой зимой из-за ударов РФ по критической инфраструктуре украинцам пришлось пережить длительные отключения света, перебои с водой и отоплением. На случай блэкаутов по всем городам были организованы "Пункты незламности" с генераторами, доступом в Интернет, отоплением, лекарствами первой необходимости, питьевой водой.

По стране развернули более 13 тысяч "Пунктов незламности", найти их также можно на интерактивной карте в "Дии". Однако в этом году масштабных проблем с инфраструктурой и блэкаутов удается избежать благодаря ВСУ и усилению ПВО.

Фото: Пункт незламности (Getty Images)

Помощь переселенцам. Выплаты будут не для всех

Около 5 млн человек в Украине стали вынужденными переселенцами из-за войны. Внутри перемещенным лицам (ВПЛ), которые не выезжали за пределы страны, выплачивают ежемесячное пособие от государства в размере 2 тыс. грн для взрослых, или 3 тыс. грн – для детей или лиц с инвалидностью.

Все категории ВПЛ, которые имели право на выплаты, будут получать их до 1 марта 2024. В дальнейшем помощь будут назначать на срок полгода при определенных условиях. Автоматически выплаты продлят только наиболее уязвимым категориям: пенсионерам, лицам с инвалидностью, детям-сиротам.

Подробнее об изменении правил можно узнать в материале.

При этом программу выплат расширят для украинцев, которые возвращаются из-за рубежа и не успели трудоустроиться в Украине, а также не имеют собственных источников доходов. Таким категориям помощь от государства будет рассчитана на 6 месяцев.

Фото: правила выплат переселенцам изменятся 1 марта (Getty Images)

Отметим, по данным исследования Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сейчас около 6,5 млн беженцев из Украины ищут убежища по всему миру.

Организация провела опрос среди украинских беженцев за границей, и около двух третей из них планируют вернуться домой в будущем. Основным фактором препятствующим этому сейчас респонденты назвали отсутствие безопасности в стране.

Релокация бизнеса. Предприниматели выбирают западные регионы

Из-за войны сотни предприятий с территорий боевых действий переехали в более безопасные регионы, чтобы продолжить свою деятельность.

С первых недель полномасштабного вторжения правительство начало программу релокации, к которой может присоединиться бизнес из пострадавших регионов. По данным на осень 2023, программой воспользовалось 840 предприятий, из них 667 начали работать на новом месте.

Релокация производственных мощностей возможна в один из 14 регионов: Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая, Винницкая, Волынская, Ровенская, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская (кроме Киева) области.

Фото: бизнесы переезжают в западные регионы (Getty Images)

Самыми популярными для релокации стали Львовская, Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская области. Лидером является Львовщина, куда "перебралось" 199 предприятий.

Новые реалии образования. Уроки онлайн и подземные школы

Во время войны украинские учебные заведения работают в гибридном формате – уроки могут частично проходить в классах и дистанционно.

Оффлайн обучение возможно только при наличии обустроенного укрытия в школе, куда учащиеся спускаются во время воздушной тревоги.

В регионах, где угроза обстрелов крайне высока из-за приближенности к зоне боевых действий, дети учатся онлайн. Впрочем, в Харькове нашли решение как обезопасить образовательный процесс. В городе работает школа в метрополитене.

В подземке обустроили 60 классов для местных школьников. В кабинетах сделали звукоизоляцию, надлежащую циркуляцию воздуха и освещение. Дети учатся в две смены.

Фото: подземная школа в Харькове (Getty Images)

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, подземные школы планируют открыть в каждом районе города. Уже строят школу-укрытие в Индустриальном районе. Также продолжается строительство подземной школы в поселке Коротич под Харьковом на 500 человек.. Здание будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, три выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии.

О намерении открыть подземные школы в новый учебный год заявляют и в Запорожье. Как отметил руководитель ОВА Иван Федоров, до 1 сентября 2024 года планируют открыть более 50 школ с укрытиями, а также построить подземные школы на двух или трех локациях.

Рынок труда. Кадровый голод и "неженские" профессии

За время войны рынок труда в Украине столкнулся со многими вызовами, главным из которых стал дефицит кадров. Миграция населения и мобилизация мужчин привели к "кадровому голоду". Во многих областях возник большой спрос на квалифицированных работников, а также представителей рабочих специальностей.

В Государственной службе занятости отметили, что больше всего работодатели ищут квалифицированных рабочих с инструментом (швея, электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, пекарь, маляр), рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин (водитель, токарь, оператор/машинист котельной, тракторист, водитель погрузчика и т.п.).

На портале поиска работы Work.ua также отмечали сложность привлечения специалистов рабочих профессий.

Фото: женщины овладевают "мужскими" профессиями(Getty Images)

При этом на рынке труда появилась тенденция трудоустройства женщин на специальности, которые принято считать "мужскими". Украинки овладевают профессиями операторов котельной, машинистов, трактористов, водителей общественного транспорта и т.д.

Тарифы ЖКХ. Действует мораторий, но платежки могут возрасти

Большинство коммунальных тарифов в Украине остаются неизменным с начала полномасштабного вторжения РФ. Стоимость ряда услуг пересматривалась еще до начала войны.

Правительство ввело мораторий на повышение тарифов ЖКХ в период действия военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.

В платежках "заморозили" стоимость услуг централизованного отопления, поставки горячей воды и газа. Разницу в тарифах компании-поставщику компенсирует государство.

В то же время тариф на электроэнергию вырос прошлым летом почти вдвое – до 2,64 грн/кВт-ч. Стоимость газоснабжения для большинства украинцев, являющихся клиентами НАК "Нафтогаз", пока держится на довоенном уровне (7,96 грн/куб.м), но по окончании отопительного сезона цена может вырасти.

Фото: тарифы на газ и воду планируют поднять (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также вскоре может увеличиться стоимость услуг холодного водоснабжения. Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) несколько раз безрезультатно пыталась принять новые тарифы для водоканалов, в частности, из-за повышения цены на электроэнергию, которая является составляющей тарифа.

К примеру, в Киеве хотят поднять тариф на воду с 1 апреля до 40,77 грн за кубометр (сейчас 30,38 грн/куб.м). НКРЭКУ планирует вернуться к этому вопросу на ближайших заседаниях.