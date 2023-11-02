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Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям

Четверг 02 ноября 2023 06:00
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Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителям Фото: за нарушение комендантского часа установят штрафы (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Вскоре в Украине могут появиться штрафы за нарушение комендантского часа. Ответственность будут нести граждане и бизнес, не выполняющие правила безопасности во время военного положения.

Подробно обо всех ограничениях комендантского часа, а также какие штрафы могут ввести для нарушителей – на РБК-Украина.

При подготовке материала использовались следующие источники: карточка законопроекта №10195 на сайте Верховной рады, заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, заявление мэра Виталия Кличко в эфире канала "Киев 24", данные портала КМВА, заявления в Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича и главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Ограничения комендантского часа в Украине

С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине ежедневно действует комендантский час. Это одно из ограничений режима военного положения, которое предусматривает ряд запретов в ночное время (определяется для каждого региона в отдельности):

  • пребывание на улице и в общественных местах;
  • проезд на любом виде транспорта без пропуска;
  • работа ТРЦ, кафе, ресторанов, других торговых и развлекательных заведений, учреждений, кроме критической инфраструктуры.

Во время комендантского часа можно покидать дом при одном условии – чтобы добраться до укрытия, если была объявлена воздушная тревога.

Специальные пропуска на передвижение могут получить только работники подразделений сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры и органов государственной власти. Их выдают военные администрации.

Что угрожает нарушителям сейчас

В парламенте неоднократно обсуждали инициативу относительно штрафов за несоблюдение комендантского часа, но пока в Украине еще не введена ответственность за нарушения.

Если в ночное время человек находится на улице, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии документов нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Однако если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отделение для установления личности.

Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителямФото: соблюдение правил комендантского часа проверяют патрули (Getty Images)

Правового механизма для привлечения к ответственности предпринимателей при несоблюдении ограничений тоже пока нет.

Какие штрафы планируют ввести

О необходимости ввести штрафы для нарушителей снова заговорили после недавних скандалов в Киеве и регионах, связанных с работой ресторанов во время комендантского часа.

27 октября 2023 в Верховную раду внесли законопроект №10195, которым предлагается установить административную ответственность для граждан и предпринимателей, не соблюдающих правила в комендантский час. Документ был разработан МВД и Нацполицией Украины.

Согласно законопроекту, для граждан нарушением комендантского часа является пребывание в определенный период суток на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Штраф – от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн. При повторном нарушении в течение года – от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Субъектам хозяйствования грозит ответственность при нарушении специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения.

Штраф – от 51 тыс. до 102 тыс. грн. При повторном нарушении за год – от 170 тыс. до 340 тыс. грн.

Кроме того, законопроект предусматривает:

  • предоставление права органам полиции осуществлять административное задержание нарушителей (изменения в ст. 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях);
  • наделение военных администраций полномочиями устанавливать режим работы субъектов хозяйствования (изменения в Закон "О правовом режиме военного положения").

Комендантский час в Украине: какие правила действуют и какое наказание готовят нарушителямФото: полиция будет иметь полномочия на административное задержание нарушителей (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

На данный момент законопроект №10195 предоставлен на ознакомление нардепам.

Будут ли продлять комендантский час: ситуация по регионам

Продолжительность комендантского часа напрямую зависит от ситуации с безопасностью в каждой области. Ограничения действуют в ночное время во всех регионах, кроме Закарпатья.

Весной этого года во многих "тыловых" городах Украины комендантский час сократили до 4-5 часов. Частично это было связано с продлением светлой части суток, проведением сельхозработ в аграрных регионах.

Сейчас в ряде областей снова продлевают время действия ограничений:

Николаевщина – продолжительность комендантского часа с 1 октября установлена с 22:00 до 06:00 (ранее с 23:00 до 05:00).

Кировоградщина – с 1 ноября комендантский час длится с 23:00 до 05:00 (ранее с 00:00 до 04:00).

Херсонщина – с 18 сентября ограничения действуют с 20:00 до 06:00 (ранее с 21:00 до 05:00).

В столице комендантский час не планируют продлевать. Сейчас он действует с 00:00 до 05:00. Мэр Виталий Кличко заверил, что киевлян предупредят о любых переменах.

Длительность комендантского часа в других регионах Украины:

  • Винницкая область: 00:00 – 05:00
  • Волынская область: 00:00 – 05:00
  • Днепропетровская область: 00:00 – 05:00
  • Житомирская область: 00:00 – 05:00
  • Закарпатская область – нет
  • Запорожская область: 23:00 – 05:00
  • Ивано-Франковская область: 00:00 – 05:00
  • Львовская область: 00:00 – 05:00
  • Одесская область: 00:00 – 05:00
  • Полтавская область: 00:00 – 04:00
  • Ровенская область: 00:00 – 05:00
  • Сумская область: 23:00 – 04:00
  • Тернопольская область: 00:00 – 05:00
  • Харьковская область: 23:00 – 05:00
  • Хмельницкая область: 00:00 – 05:00
  • Черкасская область: 00:00 – 04:00
  • Черновицкая область: 00:00 – 04:00
  • Черниговская область: 00:00 – 04:00
  • Донецкая область: 21:00 – 05:00
  • Луганская область: 21:00 – 05:00

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