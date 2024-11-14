Два года за решеткой за российский шансон: подробности скандала в Хмельницкой области

В городе Дунаевцы Хмельницкой области мужчина сделал замечание водителю автомобиля, из которого звучал российский шансон. В ответ водитель вышел из авто и избил мужчину.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.
В Хмельницкой области приговорили к двум годам лишения свободы 26-летнего жителя города Дунаевцы за избиение прохожего, сделавшего замечания по поводу российского шансона.
Как сообщает Каменец-Подольская окружная прокуратура, суд признал мужчину виновным в причинении средней тяжести телесных повреждений и хулиганстве (ч. 1 ст. 122, ст. 128, ч. 3 ст. 296 УК Украины).
Инцидент произошел в сентябре прошлого года у одного из магазинов в Дунаевцах. Потерпевший обратился к водителю автомобиля с просьбой выключить громкую российскую музыку. В ответ обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел из авто, толкнул мужчину - он упал и сломал руку. После этого он продолжил бить пострадавшего кулаками и ногами, не реагируя на замечания прохожих.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.
Ранее РБК-Украина писало, что около четверти сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры имеют статус лиц с инвалидностью, и большинство из них получили этот статус не в последние годы. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, комментируя информацию СМИ, что якобы все прокуроры имеют инвалидность. По словам Олейника, в настоящее время статус лиц с инвалидностью имеют 48 из 225 прокуроров, а в случае большинства статус был оформлен раньше. Он также пояснил, что сам получил этот статус из-за травмы на рабочем месте в 2005 году, которая не мешает исполнять служебные обязанности.
Также мы писали, что Печерский суд Киева избрал меру пресечения депутату Хмельницкого городского совета, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении. У нее обнаружили 1,5 млн долларов, которые не были задекларированы.
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