Два года за решеткой за российский шансон: подробности скандала в Хмельницкой области

Ранее РБК-Украина писало, что около четверти сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры имеют статус лиц с инвалидностью, и большинство из них получили этот статус не в последние годы. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник, комментируя информацию СМИ, что якобы все прокуроры имеют инвалидность. По словам Олейника, в настоящее время статус лиц с инвалидностью имеют 48 из 225 прокуроров, а в случае большинства статус был оформлен раньше. Он также пояснил, что сам получил этот статус из-за травмы на рабочем месте в 2005 году, которая не мешает исполнять служебные обязанности.

Также мы писали, что Печерский суд Киева избрал меру пресечения депутату Хмельницкого городского совета, которую задержали по подозрению в незаконном обогащении. У нее обнаружили 1,5 млн долларов, которые не были задекларированы.

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