Депутатку-миллионершу из Хмельницка отправили в СИЗО

Фото: депутатку Хмельницкого горсовета, у которой нашли более 1,5 млн долларов, арестовали (dbr.gov.ua)

Печерский суд Киева арестовал депутатку Хмельницкого городского совета, которая была задержана по подозрению в незаконном обогащении. У нее обнаружили 1,5 млн незадекларированных долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

"Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 49 млн гривен депутатку Хмельницкого городского совета, у которой было обнаружено более полутора миллиона незадекларированных долларов и объекты недвижимости", - сообщили в ГБР. Там напомнили, что женщина в своей декларации вообще не указала наличие у нее наличных денег. В то же время, во время обысков в индивидуальных банковских ячейках, открытых на ее имя, и по месту ее работы правоохранители изъяли более 1,5 млн долларов в разной валюте.