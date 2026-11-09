Два пассажирских поезда столкнулись в Египте: семеро погибших и более ста - пострадали
В Египте произошла железнодорожная авария с участием двух пассажирских поездов. В результате столкновения погибли по меньшей мере семь человек, еще 112 получили травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Авария произошла в воскресенье, 8 ноября, в районе Эль-Айят провинции Гиза, к югу от Каира.
Что известно об аварии
По данным египетской железной дороги, поезд, следовавший из Гизы в Эль-Фаюм, врезался в заднюю часть другого состава, который двигался из Каира в Асуан.
В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов. Информация о том, сколько именно вагонов пострадало, не уточняется.
Для эвакуации пассажиров и оказания помощи пострадавшим привлекли 72 автомобиля скорой помощи. Раненых доставили в три больницы.
По последним данным Министерства здравоохранения Египта, в результате аварии погибли семь человек, еще 112 получили травмы. Часть пострадавших после оказания медицинской помощи уже выписали из больниц.
Реакция властей Египта
Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси поручил провести срочное расследование обстоятельств столкновения.
Он также распорядился обеспечить пострадавшим необходимую медицинскую помощь и привлечь к ответственности всех, чья вина будет установлена.
На месте происшествия работают спасательные службы. Они разбирают обломки поврежденных вагонов и принимают меры для восстановления железнодорожного движения.
Причины столкновения устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Испании произошла масштабная железнодорожная авария, с рельсов сошли два скоростных поезда.
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