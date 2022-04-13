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"Два народи - брати". Макрон відмовився називати війну РФ проти України геноцидом

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом. При цьому він додав, що українці і росіяни брати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідаючи на запитання, чи буде він, як і президент США Джо Байден, використовувати термін "геноцид" щодо вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи - брати".

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій меті. Що ми можемо сказати точно, так це те, що ситуація неприйнятна і що це військові злочини. Ми живемо в умовах військових злочинів, які є безпрецедентними на нашій землі - на нашій європейській землі", - заявив Макрон.

Французький президент також відзначив співпрацю Франції з Україною в розслідуванні ймовірних військових злочинів.

"Росія в односторонньому порядку почала надзвичайно жорстоку війну, тепер встановлено, що російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми повинні знайти тих, хто несе відповідальність", - сказав Макрон.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав Володимира Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу".

Додамо, що днями Британський прем'єр Борис Джонсон розповів, що військові злочини армії РФ у Бучі не далекі від поняття геноциду.

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Еммануель МакронФранціяВійна Росії проти України