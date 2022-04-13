"Два народи - брати". Макрон відмовився називати війну РФ проти України геноцидом

Відповідаючи на запитання, чи буде він, як і президент США Джо Байден, використовувати термін "геноцид" щодо вбивств українців російськими військовими, Макрон сказав: "Я був би обережний з такими термінами сьогодні, тому що ці два народи - брати".

"Я хочу продовжувати намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну і відновити мир. Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій меті. Що ми можемо сказати точно, так це те, що ситуація неприйнятна і що це військові злочини. Ми живемо в умовах військових злочинів, які є безпрецедентними на нашій землі - на нашій європейській землі", - заявив Макрон.

Французький президент також відзначив співпрацю Франції з Україною в розслідуванні ймовірних військових злочинів.

"Росія в односторонньому порядку почала надзвичайно жорстоку війну, тепер встановлено, що російська армія скоїла військові злочини, і тепер ми повинні знайти тих, хто несе відповідальність", - сказав Макрон.

