Події в Бучі не далекі від геноциду, - Джонсон

Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що російські військові злочини в Бучі (Київська область) не далекі від поняття геноциду. І обіцяє нові санкції проти Росії.

"Коли ви дивитеся на те, що відбувається в Бучі, на одкровення, які ми бачимо з того, що (президент Росії, - ред.) Путін зробив в Україні, це, на мій погляд, не так вже й далеко від геноциду, не дивно, що люди реагують так, як це відбувається", - заявив Джонсон.

За його словами, Великобританія і міжнародне співтовариство будуть рухатися синхронно, щоб ввести нові санкції у відношення режиму Путіна.