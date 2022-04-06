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Події в Бучі не далекі від геноциду, - Джонсон

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Лондон, Середа 06 квітня 2022 15:33
Події в Бучі не далекі від геноциду, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Hollie Adams-WPA Pool/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Британський прем'єр Борис Джонсон вважає, що російські військові злочини в Бучі (Київська область) не далекі від поняття геноциду. І обіцяє нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Коли ви дивитеся на те, що відбувається в Бучі, на одкровення, які ми бачимо з того, що (президент Росії, - ред.) Путін зробив в Україні, це, на мій погляд, не так вже й далеко від геноциду, не дивно, що люди реагують так, як це відбувається", - заявив Джонсон.

За його словами, Великобританія і міжнародне співтовариство будуть рухатися синхронно, щоб ввести нові санкції у відношення режиму Путіна.

Нагадаємо, раніше американський президент Джо Байден дав оцінку злочинним діям російських окупантів у Бучі, але заявив, що не вважає це геноцидом.

Зазначимо, після відступу російських військ у Бучі виявили десятки мирних жителів, над якими була здійснена жорстока розправа. На даний момент відомо про те, що за час окупації загинули не менше 320 осіб.

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