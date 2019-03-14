За два місяці поліції добровільно здалися 10 бойовиків

Фото: бойовики на Донбасі (npu.gov.ua)

Вони мають шанс звільнитися від кримінальної відповідальності, якщо не скоювали тяжких злочинів

З початку року 10 колишніх бойовиків, які воювали на Донбасі на боці незаконних збройних формувань, добровільно здалися українським правоохоронцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як зазначається, серед цих бойовиків як ті, хто стояв у витоків окупації в 2014 році, так і "нові кадри", які вже зараз подалися до терористів, але повернулися розчаровані.

Також у поліції констатують, що все більше учасників незаконних збройних формувань самі здаються правоохоронцям. В цьому випадку держава гарантує їм шанс на звільнення від кримінальної відповідальності – за умови, що вони не скоювали тяжких злочинів.

Згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності.

РБК-Україна писало, що 12 березня у Бахмуті (Донецька область) правоохоронцям добровільно здалися два учасника бандформувань.

Раніше повідомлялося, що бойовика, який охороняв уламки збитого літака рейсу MH17, прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали у Торецьку. Він майже два місяці здійснював охорону залишків літака і речових доказів та підтвердив інформацію, що ракета, якою був збитий "Boeing", була випущена з району окупованого на той час російськими найманцями населеного пункту Грабове Шахтарського району Донецької області.