За два місяці до Олімпіади США рекомендували своїм громадянам не їздити до Японії

Державний департамент США закликав своїх громадян не їздити до Японії через нову хвилю випадків коронавірусу . Рекомендації опублікували всього за два місяці до початку Олімпійських ігор в Токіо.

У рекомендаціях США "не подорожувати" для Японії конкретно не згадуються Олімпійські ігри, застерігаються від відвідування країни зараз.

"Мандрівникам слід уникати будь-яких поїздок до Японії. Через нинішню ситуацію в Японії навіть повністю вакциновані мандрівники можуть піддаватися ризику зараження і поширення варіантів COVID-19, і їм слід уникати будь - яких поїздок до Японії", - йдеться в повідомленні.