За два місяці до Олімпіади США рекомендували своїм громадянам не їздити до Японії
Державний департамент США закликав своїх громадян не їздити до Японії через нову хвилю випадків коронавірусу. Рекомендації опублікували всього за два місяці до початку Олімпійських ігор в Токіо.
Про це пише Reuters.
У рекомендаціях США "не подорожувати" для Японії конкретно не згадуються Олімпійські ігри, застерігаються від відвідування країни зараз.
"Мандрівникам слід уникати будь-яких поїздок до Японії. Через нинішню ситуацію в Японії навіть повністю вакциновані мандрівники можуть піддаватися ризику зараження і поширення варіантів COVID-19, і їм слід уникати будь - яких поїздок до Японії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.
Однак організатори заявляють, що Олімпійські ігри відбудуться, навіть якщо в Токіо введуть режим НС.
Раніше повідомлялося, що Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу