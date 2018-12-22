УЄФА заплатить учасникам Євро-2020 рекордні призові

Фото: Кубок і м'яч Євро-2020 на арені в Бухаресті (twitter.com/UEFAEURO)

Сума зросте на 23 відсотки

УЄФА оголосив суму призових, яку отримають учасники чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Загальна сума призових за участь у фінальній частині становитиме 371 млн євро, що на 70 млн євро більше, ніж на минулому чемпіонаті Європи, який пройшов у Франції в 2016 році.

Всі 24 учасники фінальної частини Євро-2020 отримають як мінімум по 9,25 млн євро. За перемогу в матчі групового етапу можна буде заробити 1,5 млн євро, за нічию - 750 тисяч євро.

За вихід в 1/8 фіналу УЄФА заплатить 2 млн євро, в 1/4 фіналу - по 3,25 млн євро, за потрапляння в півфінал - по 5 млн євро. Чемпіон Європи отримає 10 млн євро, фіналіст - 7 млн ​​євро.

Таким чином, переможець Євро-2020 в разі трьох перемог на груповому етапі загалом може заробити 34 млн євро. На Євро-2016 ця сума становила 27 млн ​​євро.

Нагадаємо, в 2020 році чемпіонат Європи вперше пройде в 12 містах. Матчі турніру прийматимуть Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Глазго, Дублін, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург. Півфінал та фінал чемпіонату Європи відбудуться в Лондоні.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відбірковому турнірі Євро-2020 стали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.