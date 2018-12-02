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Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2020

Новини » Спорт    02.12.2018 - 15:26
Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2020
Ілюстративне фото (uefa.com)

Україна зіграє з Португалією, Сербією, Литвою та Люксембургом

За підсумками жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи 2020 року збірна України дізналася суперників по турніру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жеребкування кваліфікації Євро-2020.

За результатами жеребкування, яке відбулося у неділю, 2 грудня, у Дубліні, суперниками збірної України з футболу у відбірковому турнірі Євро-2020 стали команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

З шести кошиків було сформовано 10 груп. В одному кошику з Україною знаходилися Німеччина, Ісландія, Боснія та Герцеговина, Данія, РФ, Австрія, Уельс, Чехія та Швеція, тому дані команди автоматично не могли стати суперниками нашої збірної.

Збірна України дізналась суперників у відборі до Євро-2020

Відбірковий турнір проходитиме з березня до листопада 2019 року. З групи до фіналу Євро-2020 пройдуть всього 2 команди. Проте, навіть у разі невдачі, збірна України з футболу має шанс потрапити до фіналу Євро-2020 через плей-офф Ліги націй, на якому зайняла 1 місце у своїй групі.

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