Два самолета, два вертолета, почти полсотни БПЛА и 6500 оккупантов: потери РФ за неделю

За неделю, с 6 по 12 февраля, украинские военные ликвидировали 6490 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, два вертолета, 49 БПЛА и 61 ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram .

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 12 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

В частности, вечером в субботу, 11 февраля, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами на юго-восточном направлении. ВСУ удалось уничтожить четыре "шахеда" и БПЛА "Орлан-10".

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