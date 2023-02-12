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Два самолета, два вертолета, почти полсотни БПЛА и 6500 оккупантов: потери РФ за неделю

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Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 12:18
Два самолета, два вертолета, почти полсотни БПЛА и 6500 оккупантов: потери РФ за неделю Фото: появились данные по потерям России в Украине за 7 дней (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За неделю, с 6 по 12 февраля, украинские военные ликвидировали 6490 российских солдат. Также ВСУ удалось уничтожить два самолета, два вертолета, 49 БПЛА и 61 ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего группировкой Сил и средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка в Telegram.

Общие боевые потери противника на 06.02-12.02 ориентировочно составили:

  • личного состава 6490 человек ликвидировано,
  • танков - 60 ед,
  • боевых бронированных машин - 83 ед,
  • артиллерийских систем - 61 ед,
  • РСЗО - 5 ед,
  • средств ПВО - 7 ед,
  • самолетов - 2 ед,
  • вертолетов - 2 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 49,
  • крылатых ракет – 61,
  • кораблей /катеров - 0 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 57 ед,
  • специальной техники - 12.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, 12 февраля, ВСУ ликвидировали за сутки 900 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 137 780 военных. Также ВСУ сбили самолет и 10 БПЛА.

В частности, вечером в субботу, 11 февраля, российские войска атаковали критическую инфраструктуру Украины дронами на юго-восточном направлении. ВСУ удалось уничтожить четыре "шахеда" и БПЛА "Орлан-10".

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