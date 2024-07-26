Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении, - "Крымский ветер"

Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".
Согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 взлетел с авиабазы Воддингтон в Великобритании.
Отмечается, что также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.
"Z-паблики наперебой кричат, что RC-135 прибыл для контроля результатов удара по аэродрому в Новофедоровке. Это, возможно, да. Также наперебой визжат, что именно этот самолет "наводил украинские ракеты на аэродром". А вот это неправда", - говорится в сообщении.
Как объясняет мониторинговая группа, для наведения ракет необходимо находиться в воздухе, а британский разведчик был над Черным морем 24 июля - проводил разведку.
"С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени", - объясняют в сообщении.
Напомним, воздушное пространство Румынии двое суток ночью пересекали российские дроны. Позже их обломки обнаружили на территории страны.
В связи с обнаружением деталей российского БпЛА власти Румынии вызвали на ковер поверенного посольства РФ.
При этом следует отметить, что Румыния является страной-членом НАТО.
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