Два iPhone, один номер: Apple наконец-то решает проблему с eSIM

Apple может решить главную проблему владельцев двух iPhone - постоянный перенос eSIM между смартфонами. В iOS 27 Купертино готовит способ использовать один номер на нескольких устройствах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digital Trends.
Новая функция под названием iPhone Handoff позволит переключаться между двумя iPhone, сохраняя активным один и тот же номер телефона на обоих устройствах.
Интересно, что Apple кратко заанонсировала эту возможность еще во время WWDC 2026 года в июне, но тогда она потерялась среди сотен других анонсов iOS 27.
Настройка происходит так:
Это не полное клонирование сотового профиля: именно основной iPhone продолжает полностью контролировать настройки сети.
Кроме того, Apple реализовала динамическое распространение геолокации. Вместо того чтобы постоянно транслировать местонахождение основного смартфона, система передает геопозицию с того устройства, которое активно в данный момент.
Запуск iPhone Handoff зависит не только от ПО Apple. Помимо наличия двух смартфонов с iOS 27, для работы функции потребуется соответствующая поддержка со стороны мобильного оператора.
По предварительным данным, первыми поддерживать новую технологию станут операторы T-Mobile в США и Deutsche Telekom в Германии. Официальный список партнеров Apple будет объявлен позже, поэтому доступность инструмента на старте будет существенно отличаться в зависимости от страны и сети.
Официальный выпуск iOS 27 ожидается уже в этом месяце. В это время станет окончательно понятно, какие именно операторы и модели iPhone будут поддерживать iPhone Handoff.