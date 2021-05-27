Два гравці з розширеного списку збірної України пропустять Євро-2020

Півзахисник донецького "Шахтаря" Євген Коноплянка пропустить чемпіонат Європи - 2020 через травму. Також на євро не зіграє хавбек "Аталанти" Віктор Коваленко.

За інформацією Football.ua, Коноплянка не встигне повною мірою відновитися від м'язового пошкодження, яке він отримав навесні, через що пропустив фініш чемпіонату. Очікувалося, що вінгер зможе відновитися до початку ЧЕ.

У минулому сезоні Коно провів всього 14 матчів за "Шахтар" (337 хвилин), результативними діями не відрізнявся.

Також через травму пропустить Євро Коваленко. Як повідомляє Команда№1, він вже знаходиться в Київ, де зробив МРТ. Результат аналізу - частковий розрив задньої поверхні стегна. Він зможе приступити до тренувань лише з 15 червня.

Коваленко перейшов в "Аталанту" взимку і лише одного разу виходив на поле в Серії А, зігравши 3 хвилини.