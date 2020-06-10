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В Україні розпочали реєстрацію земділянок за спрощеною процедурою

Новини » Суспільство     10.06.2020 - 11:56
В Україні розпочали реєстрацію земділянок за спрощеною процедурою
Фото: земля (khoda.gov.ua)

Строк реєстрації скоротили вдвічі

В Україні з 10 червня почали реєстрацію земельних ділянок за спрощеною процедурою. Відсьогодні стартував відповідний пілотний проект.

Про це повідомляє урядовий портал.

Проект було розпочато відповідно до постанови Кабінету міністрів від 3 червня. Він передбачає державну реєстрацію земельних ділянок за принципом екстериторіальності.

Що це означає

Відтепер рішення про державну реєстрацію земділянки буде ухвалювати будь-який Державний кадастровий реєстратор територіальних органів Держгеокадастру, вибраний системою Державного земельного кадастру за принципом випадковості.

Мається на увазі, що громадянин звертається за отриманням послуги за місцем реєстрації, а розглядається заявка в органі іншої області України. Таким чином у Кабміні хочуть усунути зв'язок між одержувачем послуги та постачальником.

Строк такої реєстрації не перевищуватиме сім робочих днів з дня подачі заяви (раніше було 14 днів)

Вказано, що новий порядок реєстрації землі буде діяти протягом двох років.

Нагадаємо, Кабінет міністрів анонсував спрощення реєстрації земельних ділянок в Україні з 10 червня.

Як писало РБК-Україна, до Конституційного суду України надійшло ще одне подання про скасування закону про ринок землі.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЗемельные участкирегистрация
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