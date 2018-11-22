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"Олімпік" оновив емблему клубу

Новини » Спорт    22.11.2018 - 10:30
"Олімпік" оновив емблему клубу
Фото: футболісти "Олімпіка" (facebook.com/fcolympicdonetsk)

Головним її елементом є троянди

Донецький футбольний клуб "Олімпік" ухвалив рішення провести ребрендинг і через 17 років оновити емблему. Про це повідомляється на сайті команди.

Головним елементом нової емблеми є троянди.

"Ці квіти безпосередньо пов'язують клуб з рідним містом, який в 1970 році ЮНЕСКО був названий" містом мільйона троянд ". Емблема розроблена в класичному стилі, на щиті з геральдичної стрічкою. Як правило, такий підхід характерний англійським клубам, а англійці привезли в Донецьк футбол ", - йдеться в повідомленні.

Нову емблему клуб буде використовувати з нового сезону 2019/20.

Нагадаємо, екс-захисник "Шахтаря" В'ячеслав Шевчук став новим головним тренером "Олімпіка". Допомагати йому буде колишній гравець "Динамо" Руслан Ротань.

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