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Тренер "Олімпіка" Шевчук пропустить останній матч команди в році

Новини » Спорт    06.12.2018 - 20:37
Тренер "Олімпіка" Шевчук пропустить останній матч команди в році

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Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) покарав головного тренера донецького "Олімпіка" В'ячеслава Шевчука одним матчем дискваліфікації. Про це повідомляє новинна служба телеканалів "Футбол 1/2".

Шевчук був видалений в кінці дербі з донецьким "Шахтарем" (2:2) через суперечки з арбітром гри Віктором Копієвським. Тренер був незадоволений пропущеним м'ячем з офсайду, який позбавив його команду перемоги. Після поєдинку Шевчук на підвищених тонах вступив у перепалку з тренером "гірників" Паулу Фонсекою.

"Я дав свої пояснення. Мені поставили питання, я відповів, як все було. П'ять хвилин вони порадилися і ухвалили рішення, що я буду дискваліфікований на один матч проти "Десни". Рішення жорстким було б, якби мене дискваліфікували на три матчі, а так один матч це, напевно, за регламентом. Вони стали поважати рефері, але можна було б обійтися і без такого покарання, тому що я не ображав рефері. Були вигуки, я повівся на провокацію і так себе повів", - прокоментував рішення Шевчук.

Наставник "Олімпіка" не зможе бути присутнім на тренерському містку в заключній у 2018 році зустрічі, яка відбудеться у неділю, 9 грудня, в рамках 18 туру української Прем'єр-ліги проти чернігівської "Десни".

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