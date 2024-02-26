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Два фактора. Зеленский объяснил, от чего зависит окончание войны с Россией

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Окончание войны Украины с Россией прямо зависит от сотрудничества и решительности цивилизованных стран против агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что сегодня, 26 февраля, принял участие в работе спецсаммита в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. На встрече обсуждали все, что усиливает Европу, в том числе арсеналы, способности производить оружие, поставки для Украины и непрерывность поддержки. 

Зеленский подчеркнул, что все действия Европы для защиты от российской агрессии добавляют  народам реальную безопасность на десятилетия вперед.

"Потому что каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободный мир - приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность - это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира", - отметил президент.

Спецсаммит в Париже

Напомним, вчера, 25 февраля, стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон собирает около 20 европейских лидеров в Париже.

Такую встречу организовали из-за эскалации российской агрессии в течение последних недель. 

Главной целью было "разбить идею российского диктатора Владимира Путина, что он побеждает в войне против Украины". 

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