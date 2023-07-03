Очень жесткая форма дипломатии. Кулеба разъяснил решение Зеленского из-за Саакашвили

По словам главы МИД, после того, как появились новые фотографии бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, все "достигло точки кипения", поэтому Украина пошла на резкий, но справедливый шаг.

"Знаете, когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции - выразить протест. Второй уровень реакции - это отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше по жесткости, - это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", - добавил министр.

Он рассказал, что завтра, 4 июля, утром грузинский посол будет в Министерстве иностранных дел и с ним проведут соответствующий разговор.

Как отметил Кулеба, грузинский дипломат должен консультироваться со своим правительством о том, куда идет страна и зачем она разрушает отношения с Украиной.

"Мы считаем, что они (власти Грузии - ред.) должны прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он - гражданин Украины", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что власти Грузии хотят довести его до смерти и это желание основывается "исключительно на личной ненависти и мести".

Реакция Зеленского на ситуации с Саакашвили

Напомним, глава украинского государства сегодня, 3 июля, отдал поручение вызвать грузинского посла в МИД и предложить выехать в Тбилиси для консультаций. Это произошло после того, как СМИ начали публиковать новые фото Саакашвили, где он продемонстрировал, насколько сильно похудел.

При этом президент Украины призвал партнеров нашей страны также отреагировать на ситуацию вокруг бывшего главы грузинского государства.