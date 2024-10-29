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Очень сильная миграция. Демограф рассказал, вымирают ли села в Украине

В Украине происходит обезлюдение сел (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Урбанизация - общемировой процесс. Однако всегда есть определенный разрыв между формальными регистрациями людей и тем, что происходит в реальности, ведь некоторые могут быть зарегистрированы в селе, а работать (или даже жить) в городе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Действительно ли села в Украине вымирают

По словам эксперта, села в Украине "численно сокращаются".

"Наша страна фактически стала "городской" в 1964-65 годах: именно тогда численность городского населения превысила 50%. Урбанизация - общемировой процесс. Города "высасывают" людей из сел", - рассказал он.

Это объясняется, среди прочего, тем, что в сельскохозяйственном труде такое количество людей, как раньше, уже не нужно.

"Плюс - там всегда есть проблема социальной инфраструктуры, проблемы с получением высшего образования. Люди переезжают и остаются в городах", - добавил Гладун.

Кроме того, существуют "очень сильные миграционные факторы".

"Миграционно активные группы населения - это молодежь до 30-35 лет. Соответственно в селах живет больше старшего населения. А там, где больше старшего населения, там выше смертность. Поэтому скорее стоит говорить, что происходит обезлюдение сел, чем вымирание", - объяснил ученый.

Он добавил, что в некоторых областях (особенно в Черниговской и Сумской) эти проблемы были очень актуальны еще до начала войны.

"С другой стороны, сейчас есть тенденция строить коттеджные городки в регионах. Это может частично увеличить население в селах. Но посчитать их как сельское население можно, если у них будет регистрация", - рассказал специалист.

Он отметил, что в Украине количество людей, занятых в сельском хозяйстве, постепенно уменьшается. В то время как в Польше, например, основа сельского хозяйства - фермерство.

"Это закрепляет людей в сельской местности. Им давали землю и там они работали. У нас больше влияния оказывают агропромышленные комплексы, которые автоматизируют производственные процессы, покупают современное оборудование и тем самым задействуют меньше людей. Фактически им нужно больше площади и меньше людей. Это тоже влияет на количество людей в селах", - объяснил эксперт.

В заключение Гладун отметил: для того, чтобы определиться, что делать с пограничными землями после окончания войны, нужна государственная стратегия.

"Можно ли будет там вообще жить? Можно ли будет что-то на тех землях выращивать? Возникнет также много других подобных вопросов. Мы сейчас не знаем, в каком состоянии будем мы, как страна. В каком состоянии будет Россия", - подытожил он.

Напомним, ранее в ООН обнародовали данные, согласно которым в Украине из-за войны население сократилось на 10 млн человек.

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