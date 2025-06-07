ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Очень много боев". На Покровском направлении очередное оживление, - ОСГВ "Хортица"

Покровск, Суббота 07 июня 2025 18:08
UA EN RU
"Очень много боев". На Покровском направлении очередное оживление, - ОСГВ "Хортица" Фото: на Покровском направлении произошло обострение (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В настоящее время на Покровском направлении наблюдается очередное оживление. Только за вчерашний день зафиксировано 77 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального телемарафона.

"Наиболее активными остаются Лиманское, Новопавловское и Покровское направления. На Покровском направлении за вчера было 77 боевых столкновений, это очень много. Это, опять же, еще одно оживление. И это по всей линии, в том числе, с большой активностью на трассе Покровск-Константиновка в восточной части этого региона. Активность сохраняется во всей зоне нашей ответственности", - сообщил Трегубов.

По его словам, в целом, тихо почти нигде не бывает. Активность врага сохраняется по всей зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Самыми тихими Трегубов назвал Северское и Харьковское направления.

"В общем, россияне активны. Они применяют все средства, которые у них есть, в том числе КАБы на том же Покровском направлении. Сейчас у нас активный этап компании. Если брать всю нашу зону ответственности, тишины совсем нет", - добавил он.

Также Трегубов отметил, что в тактике врага особых изменений не наблюдается. Россияне проводят атаки малыми группами, пытаясь найти дыры в украинских позициях, чтобы через них проскочить и закрепиться, а уже дальше подтягивать технику.

Ситуация на фронте

Напомним, Генеральный штаб ВСУ ранее рассказал о самых горячих точках на фронте. По словам военных, по состоянию на 7 июня, россияне атакуют на 11 направлениях. Интенсивнее всего - на Покровском, Лиманском и Краматорском направлениях.

В то же время, утром стало известно, что за последние сутки Силы обороны уничтожили 1100 оккупантов на фронте, в результате чего приблизительные потери личного состава ВС РФ достигли примерно 995 030 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хортица Война в Украине
NEWS
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
Уникальные кадры "Паутины": СБУ показала полет дрона до поражения Ту-22М3
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам