"Очень много боев". На Покровском направлении очередное оживление, - ОСГВ "Хортица"

В настоящее время на Покровском направлении наблюдается очередное оживление. Только за вчерашний день зафиксировано 77 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального телемарафона .

"Наиболее активными остаются Лиманское, Новопавловское и Покровское направления. На Покровском направлении за вчера было 77 боевых столкновений, это очень много. Это, опять же, еще одно оживление. И это по всей линии, в том числе, с большой активностью на трассе Покровск-Константиновка в восточной части этого региона. Активность сохраняется во всей зоне нашей ответственности", - сообщил Трегубов.

По его словам, в целом, тихо почти нигде не бывает. Активность врага сохраняется по всей зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Самыми тихими Трегубов назвал Северское и Харьковское направления.

"В общем, россияне активны. Они применяют все средства, которые у них есть, в том числе КАБы на том же Покровском направлении. Сейчас у нас активный этап компании. Если брать всю нашу зону ответственности, тишины совсем нет", - добавил он.

Также Трегубов отметил, что в тактике врага особых изменений не наблюдается. Россияне проводят атаки малыми группами, пытаясь найти дыры в украинских позициях, чтобы через них проскочить и закрепиться, а уже дальше подтягивать технику.