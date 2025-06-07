"Дуже багато боїв". На Покровському напрямку чергове загострення, - ОСУВ "Хортиця"

Станом на зараз на Покровському напрямку спостерігається чергове пожвавлення. Тільки за вчора зафіксовано 77 бойових зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі національного телемарафону .

"Найактивнішими залишаються Лиманський, Новопавлівський та Покровський напрямки. На Прокровському напрямку за вчора 77 боєзіткнень, це дуже багато. Це знову ж таки ще одне пожвавлення. І це вдовж усієї лінії, в тому числі з великою активністю на трасі Покровськ-Костянтинівка у східній частині цього регіону", - повідомив Трегубов.

За його словами, загалом тихо майже ніде не буває. Активність ворога зберігається по всій зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Найспокійнішими Трегубов назвав Сіверський і Харківський напрямки.

"Загалом, росіяни активні. Вони застосовують всі засоби, які у них є, в тому числі КАБи на тому ж Покровському напрямку. Зараз у нас активний етап компанії. Якщо брати всю нашу зону відповідальності, тиші зовсім немає", - додав він.

Також Трегубов зазначив, що в тактиці ворога особливих змін не спостерігається. Росіяни проводять атаки малими групами, намагаючись знайти шпаринки в українських позиціях, щоб через них проскочити і закріпитися, а вже далі підтягувати техніку.