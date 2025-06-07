"Дуже багато боїв". На Покровському напрямку чергове загострення, - ОСУВ "Хортиця"
Станом на зараз на Покровському напрямку спостерігається чергове пожвавлення. Тільки за вчора зафіксовано 77 бойових зіткнень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі національного телемарафону.
"Найактивнішими залишаються Лиманський, Новопавлівський та Покровський напрямки. На Прокровському напрямку за вчора 77 боєзіткнень, це дуже багато. Це знову ж таки ще одне пожвавлення. І це вдовж усієї лінії, в тому числі з великою активністю на трасі Покровськ-Костянтинівка у східній частині цього регіону", - повідомив Трегубов.
За його словами, загалом тихо майже ніде не буває. Активність ворога зберігається по всій зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Найспокійнішими Трегубов назвав Сіверський і Харківський напрямки.
"Загалом, росіяни активні. Вони застосовують всі засоби, які у них є, в тому числі КАБи на тому ж Покровському напрямку. Зараз у нас активний етап компанії. Якщо брати всю нашу зону відповідальності, тиші зовсім немає", - додав він.
Також Трегубов зазначив, що в тактиці ворога особливих змін не спостерігається. Росіяни проводять атаки малими групами, намагаючись знайти шпаринки в українських позиціях, щоб через них проскочити і закріпитися, а вже далі підтягувати техніку.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ раніше розповів про найгарячіші точки на фронті. За словами військових, станом на 7 червня, росіяни атакують на 11 напрямках. Найінтенсивніше - на Покровському, Лиманському та Краматорському напрямках.
Водночас вранці стало відомо, що за останню добу Сили оборони знищили 1100 окупантів на фронті, унаслідок чого приблизні втрати особового складу ЗС РФ досягли приблизно 995 030 солдатів.
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