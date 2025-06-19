Дурову разрешат покинуть Францию на две недели для поездки в Дубай
Судебные власти Франции разрешат основателю Telegram Павлу Дурову покидать французскую территорию максимум на две недели. Он фигурирует в деле о распространении через мессенджер незаконного контента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
По информации издания, начиная с 10 июля Дуров сможет не более чем на 14 дней подряд ездить в Дубай, где находятся его родственники и расположены офисы компании Telegram.
Он также должен будет заранее уведомить следственного судью о своем отъезде.
Дело Дурова
Заметим, что Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже близ Парижа в августе прошлого года и обвинили в ряде нарушений, связанных с основанным им популярным приложением для обмена сообщениями. Тогда же ему запретили выезд из страны.
После нескольких дней допроса ему предъявили несколько обвинений в неприятии экстремистского и террористического контента и отпустили под залог в пять миллионов евро (5,6 миллиона долларов).
Все детали задержания основателя Telegram - в материале РБК-Украина.
Позже стало известно, что мессенджер Telegram после задержания основателя Павла Дурова во Франции начал сотрудничать со следствием. Компания начала отвечать на запросы правоохранителей.
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