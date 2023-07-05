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Я думаю, что история ЧВК "Вагнера" закрыта, - Сырский

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Максим Шушко

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что контрнаступление украинских войск идет по плану, а история "вагнеровцев", после неудачной попытки мятежа в РФ, закрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерал-полковника Александра Сырского для ABC.

По словам украинского военного, последствия неудачного бунта "вагнеровцев" в России никак не повлияют на боевые действия. Он отметил, что в районе ответственности его группы войск (на востоке Украины) события в РФ не повлияли на ситуацию на поле боя.

"Для нас было бы лучше, будь какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история Вагнера закрыта", - сказал Сырский.

"Вагнер" - все. Теперь об этом знают и на ABC", - так прокомментировал интервью украинский генерал в своем Telegram.

Неудачный бунт ЧВК "Вагнера"

24 июня лидер наемников Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям "вагнеровцев" и объявил о "марше справедливости". Он вошел в Ростов и отправился штурмовать Москву, однако, не дойдя 200 км до столицы, остановился.

Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего отказался от своих планов. А белорусский диктатор пообещал разместить "вагнеровцев" у себя. По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

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