ua ru
Ср, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Я думаю, что история ЧВК "Вагнера" закрыта, - Сырский

Новина українською →
Среда 05 июля 2023 00:50
Я думаю, что история ЧВК "Вагнера" закрыта, - Сырский Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (armyinform com ua)
Автор: Максим Шушко

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что контрнаступление украинских войск идет по плану, а история "вагнеровцев", после неудачной попытки мятежа в РФ, закрыта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью генерал-полковника Александра Сырского для ABC.

По словам украинского военного, последствия неудачного бунта "вагнеровцев" в России никак не повлияют на боевые действия. Он отметил, что в районе ответственности его группы войск (на востоке Украины) события в РФ не повлияли на ситуацию на поле боя.

"Для нас было бы лучше, будь какие-то негативные последствия в самой России. Но для меня это не имеет значения. Я думаю, что история Вагнера закрыта", - сказал Сырский.

"Вагнер" - все. Теперь об этом знают и на ABC", - так прокомментировал интервью украинский генерал в своем Telegram.

Неудачный бунт ЧВК "Вагнера"

24 июня лидер наемников Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям "вагнеровцев" и объявил о "марше справедливости". Он вошел в Ростов и отправился штурмовать Москву, однако, не дойдя 200 км до столицы, остановился.

Пригожин провел переговоры с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего отказался от своих планов. А белорусский диктатор пообещал разместить "вагнеровцев" у себя. По состоянию на 1 июля перемещение наемников в Беларусь не фиксировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера Война России против Украины Контрнаступление ВСУ Переворот в России
NEWS
Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, - Генштаб
Россияне могут готовить провокацию со взрывами на Запорожской АЭС, - Генштаб
DAILY
"Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Это уже моя третья война с Россией". Истории иностранцев, ставших на защиту Украины