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Духовная независимость и восстановление энергетики: Зеленский провел заседание Ставки

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были рассмотрены вопросы возобновления энергообъектов, а также меры по обеспечению духовной независимости нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Участники заседания заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и противодействии российским оккупантам.

Отдельно были проанализированы темпы восстановления поврежденной военной техники и сил обороны вооружением и боеприпасами.

Кроме того, участники рассмотрели ход восстановления энергетической системы и реализацию мер по обеспечению автономной работы объектов критической инфраструктуры. Также они обсудили продолжение реализации мер по обеспечению духовной независимости Украины.

Напомним, на предыдущем заседании Ставки рассматривали намерения россиян и готовили мощное противодействие этим планам.

Как сообщалось ранее, Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

Президент также ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего нардепа Вадима Новинского.

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