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Противодействие намерениям оккупантов и энергетика: Зеленский провел очередное заседание Ставки

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Украина, Среда 30 ноября 2022 22:50
Противодействие намерениям оккупантов и энергетика: Зеленский провел очередное заседание Ставки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего рассматривали намерения оккупантов и готовили мощное противодействие этим планам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Провел сегодня очередное заседание Ставки. Главные вопросы Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская области, Крым, прифронтовые территории и наша государственная граница", - говорится в заявлении.

Президент отметил, что члены заседания проанализировали намерения оккупантов и подготовили более мощное противодействие этим планам, чем сейчас.

"Энергетика и связь. Фиксируем результаты того, что уже сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Энергетики и коммунальные службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время", - отметил президент.

Напомним, ранее Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем заслушали информацию о планах врага на ближайшую перспективу и обсудили защиту энергетической системы от возможных российских атак.

До этого Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего . На нем рассмотрели ход восстановления энергетической системы страны и обсудили бои в Донецкой области.

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