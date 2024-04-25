Дуда встретится с Туском по размещению ядерного оружия в Польше

"Конечно, я встречусь с премьер-министром. Потому что для меня понятно и очевидно, что мы сотрудничаем друг с другом в вопросах внешней политики и в любом другом, где есть потребность", - заверил Дуда, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам "пока это сотрудничество (с Туском, - ред) идет хорошо, как вы видели, и выгодно для Польши".

Анджей Дуда также пояснил, что Nuclear Sharing (Ядерный обмен - ред.) "как определенная идея и определенный способ построения сферы безопасности реализуется прежде всего Соединенными Штатами в рамках НАТО". Он также отметил, что ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing было и разворачивается "даже в европейских странах, входящих в НАТО, по крайней мере, в некоторых из них".

Позиция Туска

Премьер Польши Дональд Туск сдержаннее относится к идее размещения ядерного оружия на территории страны.

"Для меня важно это заявление президента (о ядерном оружии - ред) о возможном наличии ядерного оружия в Польше. Я с нетерпением жду встречи с президентом Дудой, потому что этот вопрос напрямую и очень четко касается безопасности Польши", - сказал глава польского правительства на пресс-конференции 22 апреля.

Он предупредил, что ему придется "хорошо понять намерения президента". Туск подчеркнул, что очень заботится о том, чтобы Польша была в безопасности и как можно лучше вооружена.

"Но я также хотел бы, чтобы возможные инициативы были прежде всего очень хорошо подготовлены ответственными за них людьми и чтобы мы все были убеждены, что мы этого хотим", - добавил он.

По его мнению, идея, представленная президентом, является "очень масштабной и очень серьезной".

"Я должен знать все обстоятельства, которые побудили президента сделать это заявление", - констатировал Туск.