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Дуда зустрінеться з Туском щодо розміщення ядерної зброї в Польщі

Фото: президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Польщі Анджей Дуда має намір зустрітися з прем'єр-міністром Дональдом Туском щодо розміщення ядерної зброї на території країни. Сам Туск достатньо стриманий у своїх коментарях на цю тему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuractiv.

Позиція Туска

Прем'єр Польщі Дональд Туск більш стримано відноситься до ідеї розміщення ядерної зброї на території країни.

Розміщення ядерної зброї у Польщі

22 квітня Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі, причина в Росії. Зокрема, за його словами, Польща має зобов'язання перед НАТО як член Альянсу і готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

Ядерний обмін (англ. Nuclear sharing) - концепція політики "ядерного стримання" серед країн-учасниць Північноатлантичного альянсу та країн-партнерів. В даний час тільки три члени НАТО володіють ядерною зброєю - США, Велика Британія та Франція, з найбільшим ядерним потенціалом у Сполучених Штатів. Відомо, що з трьох ядерних держав НАТО (Франція, Велика Британія та США) лише Сполучені Штати надали зброю для спільного використання ядерної зброї. Станом на листопад 2009 року Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина розміщують ядерну зброю США в рамках політики спільного використання ядерної зброї.

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Дональд ТускПольщаАнджей ДудаЯдерна зброя