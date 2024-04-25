Дуда зустрінеться з Туском щодо розміщення ядерної зброї в Польщі

Розміщення ядерної зброї у Польщі

22 квітня Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю в Польщі, причина в Росії. Зокрема, за його словами, Польща має зобов'язання перед НАТО як член Альянсу і готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

Ядерний обмін (англ. Nuclear sharing) - концепція політики "ядерного стримання" серед країн-учасниць Північноатлантичного альянсу та країн-партнерів. В даний час тільки три члени НАТО володіють ядерною зброєю - США, Велика Британія та Франція, з найбільшим ядерним потенціалом у Сполучених Штатів. Відомо, що з трьох ядерних держав НАТО (Франція, Велика Британія та США) лише Сполучені Штати надали зброю для спільного використання ядерної зброї. Станом на листопад 2009 року Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди та Туреччина розміщують ядерну зброю США в рамках політики спільного використання ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.