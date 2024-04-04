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Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-участниц НАТО письмо, в котором он указывает на свое предложение увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP.

"Я убежден, что это основа для последовательного укрепления безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня вместе в противостоянии имперской политике Кремля", - заявил он. 

Дуда отметил, что Кремль перешел к экономике войны, и нет недостатка в напряженности на Ближнем Востоке и в Тихом океане.

"Поэтому сегодня мы должны быть смелыми и бескомпромиссными", - подчеркнул он.

Президент Польши добавил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО подтверждает именно это и является большим укреплением Альянса.

"Но мы должны укреплять единство и развивать военный потенциал с еще большей решимостью. Польша, как немногие страны мира, знает, что за безопасность приходится платить, поэтому она выделяет более 4% ВВП на содержание и модернизацию армии. В 2014 году страны Альянса обязались увеличить военные расходы до 2% ВВП", - заявил Дуда. 

Он подчеркнул, что расходы в 2% ВВП были достаточны 10 лет назад. 

"То, что делает сегодня (российский диктатор, - ред.) Владимир Путин, требует нашего однозначного ответа. Нам нужна дискуссия о будущем пакта и конкретные решения. Я уже поднимал эту тему со многими лидерами стран НАТО. Я приветствую положительную реакцию, а также предложения по укреплению Альянса. У всех нас одна цель - глобальная безопасность". - заключает президент.

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

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НАТОПольшаАнджей Дуда