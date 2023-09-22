RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуда не верит, что зерновый спор может существенно повлиять на отношения Украины и Польши

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация вокруг запрета импорта украинской сельскохозяйственной продукции вряд ли существенно повлияет на дружеские отношения Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, которого цитирует PAP.

"Для меня сотрудничество с Украиной и поддержка Украины имеет историческое измерение. Я говорю это на полном серьезе - историческое измерение между нашими народами, странами. Это не просто какое-то событие, какая-то акция", - сказал он.

Дуда отметил, что помощь поляков и польских предпринимателей Украине и ее гражданам, которые спасаются от войны, - это "огромный человеческий капитал, созданный между нашими странами и народами".

Он добавил, что не верит, что любой политический или юридический спор может разрушить этот капитал.

"У меня нет никаких сомнений, что спор о поставках зерна из Украины на польский рынок является абсолютно занозой всех польско-украинских отношений. И я не верю, что при нормальных обстоятельствах он может на них существенно повлиять. Это вопрос, который мы просто должны решить между собой", - добавил президент Польши.

Спор между Украиной и Польшей

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ Украина подала иски против стран во Всемирную торговую организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В то же время в Польше сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса".

При этом как в Украине, так и в Польше выражали уверенность в том, что государствам удастся разрешить конфликт путем переговоров.

Больше о ситуации можно почитать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшазерновой коридорАнджей Дуда