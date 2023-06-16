Зеленский: переговоры с Россией сейчас означают замораживание войны

Начало мирных переговоров между Украиной и Россией сейчас приведет к замораживанию войны. Диалог возможен только после вывода войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в ходе пресс-конференции с африканскими лидерами.

"Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече - допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", - отметил глава государства.

По его словам, страна-агрессор пыталась долго обмануть весь мир при помощи Минских соглашений, а сейчас она просто хочет вернуться к своей старой примитивной тактики обмана.

"Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз отмечу: нужен реальный мир, а значит, реальный вывод российских войск со всей нашей независимой земли", - подчеркнул президент.

Визит африканских лидеров в Украину

Напомним, сегодня, 16 июня, с рабочим визитом в Украине находятся: президент Союза Коморских островов, президент Южно-Африканской Республики, президент Республики Сенегал, президент Республики Замбия, премьер-министр Египта и другие чиновники стран Африки. Они уже провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Целью такого визита африканских лидеров является представление своей "мирной инициативы" по войне России против Украины. В частности, она предусматривает мирные переговоры между государствами.

В то же время, как отмечал недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, двери для переговоров между Украиной и Россией сейчас закрыты. Официальные представители нашей страны настаивают, что никакого диалога без вывода войск РФ быть не может.

Более детально об отношениях Украины со странами Африки можете узнать в материале РБК-Украина.