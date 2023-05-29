Дуда создаст комиссию, которая будет расследовать российское влияние в Польше

В ближайшее время в Польше планируют подписать закон, который позволит изучить и расследовать влияние РФ на ситуацию в стране. Для этого будет создана профильная комиссия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды, которое приводит Associated Press.
"Я подпишу закон о создании комиссии, которая будет предназначена для расследования российского влияния в Польше", - говорится в заявлении.
Президент Польши добавил, что одобряет законопроект, потому что в США и некоторых странах Европы ведутся дискуссии о влиянии России на внутреннюю политику.
"На уровне Евросоюза и в отдельных странах также должны быть сформированы комиссии по расследованию влияния России на европейские институты", - сказал Дуда.
По его словам, Польша будет настаивать на этом на следующей сессии Европейского совета.
Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.
Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши.
Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными, или корпоративными средствами и тому подобное.
Напомним, что Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро.
Также Польша приостановит грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России. В правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка.
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