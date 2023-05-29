Дуда создаст комиссию, которая будет расследовать российское влияние в Польше

"Я подпишу закон о создании комиссии, которая будет предназначена для расследования российского влияния в Польше", - говорится в заявлении.

Президент Польши добавил, что одобряет законопроект, потому что в США и некоторых странах Европы ведутся дискуссии о влиянии России на внутреннюю политику.

"На уровне Евросоюза и в отдельных странах также должны быть сформированы комиссии по расследованию влияния России на европейские институты", - сказал Дуда.

По его словам, Польша будет настаивать на этом на следующей сессии Европейского совета.

Что будет изучать эта комиссия?

Инициатива создания Государственной комиссии по изучению российского влияния на внутреннюю безопасность Республики Польша в 2007-2022 годах возникла в декабре прошлого года.

Комиссия должна рассмотреть и выяснить дела государственных должностных лиц или членов высшего руководства страны, которые в 2007-2022 годах под влиянием России действовали в ущерб интересам Польши.

Комиссия должна проанализировать служебную деятельность, передачу информации третьим лицам, заключение контрактов или распоряжение государственными, или корпоративными средствами и тому подобное.