Дуда створить комісію, яка розслідуватиме російський вплив у Польщі

"Я підпишу закон про створення комісії, яка буде призначена для розслідування російського впливу в Польщі", - йдеться у заяві.

Президент Польщі додав, що схвалює законопроєкт, тому що в США і деяких країнах Європи ведуться дискусії про вплив Росії на внутрішню політику.

"На рівні Євросоюзу і в окремих країнах також мають бути сформовані комісії з розслідування впливу Росії на європейські інститути", - сказав Дуда.

За його словами, Польща наполягатиме на цьому на наступній сесії Європейської ради.

Що саме вивчатиме ця комісія?

Ініціатива створення Державної комісії з вивчення російського впливу на внутрішню безпеку Республіки Польща у 2007-2022 роках виникла у грудні минулого року.

Комісія має розглянути та з'ясувати справи державних посадових осіб або членів вищого керівництва країни, які у 2007-2022 роках під впливом Росії діяли на шкоду інтересам Польщі.

Комісія має проаналізувати службову діяльність, передачу інформації третім особам, укладання контрактів чи розпорядження державними, чи корпоративними коштами тощо.