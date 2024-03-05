Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в Белый дом
Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности 11 марта. Он планирует провести данную встречу в преддверии визита в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.
Отмечается, что в преддверии 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс и визита в Белый дом Дуда обсудит с представителями всех политических сил ключевые вопросы, касающиеся безопасности страны.
"Польша посылает четкий сигнал, что она говорит одним голосом по вопросам безопасности", - говорится в сообщении канцелярии.
Следует отметить, что о созыве СНБ президент Польши говорил также во время пресс-конференции в Коженево, где он наблюдает за взаимодействием войск НАТО в рамках учений Steadfast Defender-24.
"Я хочу, чтобы этой нашей поездке в США предшествовал более масштабный Совет национальной безопасности. Я созову его в следующий понедельник, 11 марта. Я хотел бы, чтобы мы встретились в полном составе польского политикума", - сказал он.
По словам Дуды, предполагается обсудить ситуацию в Североатлантическом альянсе и планы расширения НАТО в рамках будущего членства Украины.
"Будем говорить о ситуации безопасности, о сотрудничестве в рамках Альянса, а также о закупке оружия, которое мы осуществляем в Польше", - добавил президент.
Польша усиливает военный потенциал
Напомним, сегодня сообщалось, что отдельные подразделения польской армии и стран НАТО отрабатывают переправу через реку Висла. К данным действиям привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники.
Накануне Анджей Дуда заявил, что не верит в то, что Россия нападет на какую-либо страну Североатлантического альянса.
Также Дуда надеется на встречу "Люблинского треугольника" в ближайшем будущем. Он заявил, что Восточная Европа должна бороться за свободу против российских захватчиков.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.