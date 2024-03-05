Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в Белый дом

Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности 11 марта. Он планирует провести данную встречу в преддверии визита в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet .

Отмечается, что в преддверии 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс и визита в Белый дом Дуда обсудит с представителями всех политических сил ключевые вопросы, касающиеся безопасности страны.

"Польша посылает четкий сигнал, что она говорит одним голосом по вопросам безопасности", - говорится в сообщении канцелярии.

Следует отметить, что о созыве СНБ президент Польши говорил также во время пресс-конференции в Коженево, где он наблюдает за взаимодействием войск НАТО в рамках учений Steadfast Defender-24.

"Я хочу, чтобы этой нашей поездке в США предшествовал более масштабный Совет национальной безопасности. Я созову его в следующий понедельник, 11 марта. Я хотел бы, чтобы мы встретились в полном составе польского политикума", - сказал он.

По словам Дуды, предполагается обсудить ситуацию в Североатлантическом альянсе и планы расширения НАТО в рамках будущего членства Украины.

"Будем говорить о ситуации безопасности, о сотрудничестве в рамках Альянса, а также о закупке оружия, которое мы осуществляем в Польше", - добавил президент.