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Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в Белый дом

Польша, Вторник 05 марта 2024 14:39
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Дуда созывает заседание Совета нацбезопасности перед визитом в Белый дом Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Анджей Дуда созвал заседание Совета национальной безопасности 11 марта. Он планирует провести данную встречу в преддверии визита в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на onet.

Отмечается, что в преддверии 25-й годовщины вступления Польши в Североатлантический альянс и визита в Белый дом Дуда обсудит с представителями всех политических сил ключевые вопросы, касающиеся безопасности страны.

"Польша посылает четкий сигнал, что она говорит одним голосом по вопросам безопасности", - говорится в сообщении канцелярии.

Следует отметить, что о созыве СНБ президент Польши говорил также во время пресс-конференции в Коженево, где он наблюдает за взаимодействием войск НАТО в рамках учений Steadfast Defender-24.

"Я хочу, чтобы этой нашей поездке в США предшествовал более масштабный Совет национальной безопасности. Я созову его в следующий понедельник, 11 марта. Я хотел бы, чтобы мы встретились в полном составе польского политикума", - сказал он.

По словам Дуды, предполагается обсудить ситуацию в Североатлантическом альянсе и планы расширения НАТО в рамках будущего членства Украины.

"Будем говорить о ситуации безопасности, о сотрудничестве в рамках Альянса, а также о закупке оружия, которое мы осуществляем в Польше", - добавил президент.

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Напомним, сегодня сообщалось, что отдельные подразделения польской армии и стран НАТО отрабатывают переправу через реку Висла. К данным действиям привлечены более 3,5 тысяч военнослужащих и тысяча единиц техники.

Накануне Анджей Дуда заявил, что не верит в то, что Россия нападет на какую-либо страну Североатлантического альянса.

Также Дуда надеется на встречу "Люблинского треугольника" в ближайшем будущем. Он заявил, что Восточная Европа должна бороться за свободу против российских захватчиков.

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