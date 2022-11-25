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Дуда о системах Patriot: лучше передать Украине, но решение за Германией

Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По мнению президента Польши Анджея Дуды, наиболее эффективно было бы расположить систем ПВО Patriot в Украине. Однако решение остается за Германией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пояснил Дуда, для безопасности Польши было бы лучше, если бы ПВО было расположено в Украине, однако вблизи границы с его страной.

"С военной точки зрения было бы лучше, если бы они были расположены в Украине, чтобы также защищать польскую территорию, тогда они наиболее эффективно защищали бы и Украину, и Польшу. Но решение остается за немецкой стороной", - заявил Дуда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой передать Украине назначенные для его страны ЗРК. Однако, как отметила его немецкая коллега Кристине Ламбрехт, Patriot предназначен только для стран-членов НАТО.

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