Дуда рассказал, когда Польша отменит ограничения на импорт зерна из Украины

Глава польского государства отметил, что считает целесообразным отмену действующих ограничений на импорт из Украины.

"Я надеюсь, что эти решения должны быть как можно быстрее отменены", - добавил Дуда.

Он также отметил, что досрочная отмена ограничений, которые действуют до 15 сентября, не запланирована, поскольку следующие два месяца необходимы для "определенной подготовки".

"Это время нужно для того, чтобы избежать явлений, которые имеют негативное общественное влияние, и наработать механизмы, которые позволят без негативных явлений вести товарообмен и транзит", - уточнил Дуда.

Президент Украины Владимир Зеленский также рассказал, что профильный еврокомиссар по вопросам торговли Тьерри Бретон подтвердил такие планы об отмене ограничений.

"Мы посмотрим, как будет все разблокировано, но он пообещал мне, что после 15-го сентября не могут быть продолжены блокировки", - добавил Зеленский.

Ограничения на импорт зерна из Украины

Напомним, 2 мая Еврокомиссия утвердила меры, согласно которым импорт четырех агропродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию запрещается.

Это связано с тем, что импорт вызывал проблемы с ценами в вышеупомянутых странах. Такая ситуация делала внутреннее производство невыгодным.

При этом 5 июня ограничения на импорт были продлены до 15 сентября.