Дуда назвал Россию истощенной из-за войны в Украине

Президент Польши Анджей Дуда пока не ожидает нападения РФ на страны НАТО. Однако считает такой сценарий вполне возможным в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды, которого цитирует Sky News.

На вопрос журналистки, может ли российский диктатор Владимир Путин атаковать альянс, президент Польши ответил, что на данный момент он не ожидает немедленной атаки со стороны РФ на страны НАТО.

"Я думаю, что Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. Я не ожидаю, что Россия готова сейчас атаковать другие страны", - сказал Дуда.

В то же время он считает, что Европа должна быть готова к реальной опасности в перспективе.

"Но в будущем это реальный риск, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей обороны", - добавил польский лидер.