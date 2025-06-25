Дуда назвал Россию истощенной из-за войны в Украине
Президент Польши Анджей Дуда пока не ожидает нападения РФ на страны НАТО. Однако считает такой сценарий вполне возможным в будущем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дуды, которого цитирует Sky News.
На вопрос журналистки, может ли российский диктатор Владимир Путин атаковать альянс, президент Польши ответил, что на данный момент он не ожидает немедленной атаки со стороны РФ на страны НАТО.
"Я думаю, что Россия истощена из-за своей агрессии против Украины. Я не ожидаю, что Россия готова сейчас атаковать другие страны", - сказал Дуда.
В то же время он считает, что Европа должна быть готова к реальной опасности в перспективе.
"Но в будущем это реальный риск, поэтому мы должны подготовиться и увеличить расходы на оборону, потому что это абсолютно необходимо для нашей обороны", - добавил польский лидер.
Саммит НАТО в Гааге
Напомним, саммит НАТО в Гааге (Нидерланды) проходит 24-25 июня.
Лидеры стран НАТО опасаются, что глава Белого дома может ослабить обязательства Соединенных Штатов в сфере безопасности, которые обеспечивали европейскую стабильность в течение последних 80 лет. Они ожидали, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть подход к статье 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.
Однако сегодня Трамп пообещал быть союзниками США по НАТО "до конца".
Также сегодня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что союзники прилагают усилия, чтобы Вашингтон не потерял интерес к войне в Украине.
Подробнее о саммите НАТО в Гааге - читайте в большом материале РБК-Украина.
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