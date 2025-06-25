Дуда назвав Росію виснаженою через війну в Україні
Президент Польщі Анджей Дуда наразі не очікує нападу РФ на країни НАТО. Однак вважає такий сценарій цілком можливим у майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дуди, якого цитує Sky News.
На запитання журналістки, чи може російський диктатор Володимир Путін атакувати альянс, президент Польщі відповів, що на цей момент він не очікує негайної атаки з боку РФ на країни НАТО.
"Я думаю, що Росія виснажена через свою агресію проти України. Я не очікую, що Росія готова зараз атакувати інші країни", - сказав Дуда.
Водночас він вважає, що Європа має бути готовою до реальної небезпеки в перспективі.
"Але в майбутньому це реальний ризик, тому ми повинні підготуватися та збільшити витрати на оборону, бо це абсолютно необхідно для нашої оборони", - додав польський лідер.
Саміт НАТО у Гаазі
Нагадаємо, саміт НАТО у Гаазі (Нідерланди) проходить 24-25 червня.
Лідери країн НАТО побоюються, що глава Білого дому може послабити зобов’язання Сполучених Штатів у сфері безпеки, які забезпечували європейську стабільність протягом останніх 80 років. Вони очікували, що президент США Дональд Трамп може переглянути підхід до статті 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону.
Проте сьогодні Трамп пообіцяв бути союзниками США по НАТО "до кінця".
Також сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що союзники докладають зусиль, аби Вашингтон не втратив інтерес до війни в Україні.
Докладніше про саміт НАТО у Гаазі - читайте у великому матеріалі РБК-Україна.
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