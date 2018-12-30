Санкції проти РФ не скасують, доки на сході України не припиниться вогонь, - Курц

Фото: Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Зі слів канцлера Австрії, за минулі місяці прогресу практично не було

Канцлер Австрії Себастьян Курц вважає, що скасування санкцій проти Росії має бути чітко прив'язане до прогресу врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Rheinische Post.

"Будучи міністром закордонних справ, я виступав за те, щоб поступове зняття санкцій було конкретно пов'язане з прогресом по Україні. Першим кроком було б реальне припинення вогню на сході України", - заявив Курц.

Він зазначив, що саме це пропонував і тодішній голова МЗС Німеччини ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Курц також підкреслив, що за минулі місяці такого "прогресу було занадто мало".

Нагадаємо, 29 грудня офіційно набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про санкції проти Росії за анексію Криму й агресію щодо України, одноcnfqyj e[dfktyt 21 грудня 2018 "у зв'язку з відсутністю прогресу у виконанні РФ Мінських угод".

Економічні санкції ЄС проти Росії включають, зокрема, обмеження для п'яти держбанків РФ доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС. Крім того, у списку санкцій три великих енергокомпанії Росії і три оборонні фірми. На період санкцій Росії обмежений доступ також до стратегічних технологій і послуг у сфері видобутку нафти.