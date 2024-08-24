Дуда приехал в Киев в День независимости Украины

Помощь Украине от Польши

Напомним, 8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Соглашение содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитПолУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

В тот же день президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи от Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.