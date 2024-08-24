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Дуда приехал в Киев в День независимости Украины

Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Польши Анджей Дуда в День независимости Украины, 24 августа, прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Канцелярии польского президента.

"Начался визит Президента Польши Анджея Дуды в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечантся, что Дуда примет участие в торжествах по случаю 33-й годовщины независимости Украины.

Помощь Украине от Польши

Напомним, 8 июля Украина и Польша подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Соглашение содержит блок по сотрудничеству в оборонной промышленности, в частности, размещение производств польских оборонных компаний в Украине и изучение дополнительных возможностей совместного оборонного производства.

Польша также расширит свою помощь Украине, используя логистический центр POLLOGHUB и сотрудничая с ЛитПолУкрбригом для поддержки украинских Вооруженных сил.

В тот же день президент Владимир Зеленский объявил о том, что Украина получит новый пакет военной помощи от Польши.

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ПольшаАнджей ДудаДень независимости УкраиныКиев