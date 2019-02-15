Дуда пригрозив перенести саміт V4 з Єрусалиму після слів Нетаньяху

Раніше Нетаньяху заявив про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни

Президент Польши Анджей Дуда угрожает перенести из Иерусалима саммит Вышеградской четверки (V4), если подтвердятся словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Дуды.

Дуда отметил, что готов перенести встречу лидеров стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия), которая должна состояться 19 февраля в Иерусалиме.

"Если заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху звучало так, как сообщают СМИ, я готов сделать резиденцию президента Польши - замок в Висле - местом встречи Вышеградской группы. Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договоренности", - подчеркнул Дуда.

Отметим, по данным газеты Haaretz, Нетаньяху в общении с журналистами на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве, заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами". Таким образом, он прокомментировал закон о Холокосте, который привел к конфликту в отношениях Польши с Израилем, Украиной и США. Закон вводил уголовную ответственность (тюремное заключение на срок до трех лет) за распространение идей о вине польского народа или государства в преступлениях Третьего рейха.

Напомним, ранее польский суд стал на сторону Украины в споре об Институте национальной памяти и признал неконституционными термины "украинские националисты" и "Восточная Малопольша".

После этого украинская сторона заявила о готовности снять мораторий на эксгумацию поляков.