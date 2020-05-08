Дуда підписав закон про проведення виборів президента Польщі поштою

Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні, 8 травня, підписав закон про проведення президентських виборів за допомогою пошти через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Так, раніше підтриманий польським Сеймом закон про проведення дистанційного голосування на цьогорічних президентських виборах набуде чинності після публікації в "Офіційному віснику". Закон дозволяє організувати президентські вибори за допомогою пошти, щоб виборцям не довелося йти на дільниці.

Як пишуть ЗМІ, тепер заплановані на 10 травня президентські вибори в Польщі не відбудуться, оскільки державна виборча комісія не встигла підготувати все необхідне для їх проведення. Надалі Верховний суд повинен визнати вибори такими, що не відбулися, після чого спікер Сейму оголосить про організацію нових виборів.

Зазначається, що дистанційне голосування має відбутися в червні або липні цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 травня польський Сейм підтримав внесення змін до виборчого законодавства, щоб провести вибори президента Польщі за допомогою пошти. Рішення підтримали 236 польських депутатів.

Також РБК-Україна писало, що правляча польська партія "Закон і справедливість" виступила за проведення цьогорічних виборів президента Польщі за допомогою пошти. Дану пропозицію польські депутати внесли до Сейму.