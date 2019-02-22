Дуда наголосив на важливості військового співробітництва Польщі з Україною

Президент Польщі відзначив воєнний досвід українських військових

Президент Польши Анджей Дуда отметил важность для его страны сотрудничества с Украиной как "большим соседом Польши, который имеет амбицию стать членом НАТО". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Отмечается, что соответствующее заявление Дуда сделал в ходе визита в Люблин в штаб украинско-польско-литовской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского (ЛИТПОЛУКРБРИГ) вместе с президентами Украины и Польши.

Дуда обратил внимание на важность реального боевого опыта украинских военных для тренировки и обучения всей бригады.

"От 2014 года Украина находится в тяжелой ситуации, она является оккупированной Россией. Украинские солдаты действительно борятся. Они имеют военный опыт не из теории. Это солдаты, которые принимали участие в регулярной войне, и они имеют очень практический опыт, которым делятся с нашими солдатами, что нас очень удовлетворяет. Они герои своей Отчизны", - сказал президент Польши.

Дуда также отметил, что 2019 год станет очень активным для военных бригады – запланированы многонациональные совместные военные учения с американскими и канадскими военными с привлечением военных из Грузии и Молдовы.

Ранее Порошенко заявил, что партнеры Украины проявляют заинтересованность в создании многонациональных военных подразделений подобных совместной украинско-польско-литовской бригады имени Великого Гетмана Константина Острожского (ЛИТПОЛУКРБРИГ).

Кроме того, Порошенко в Люблине заявил, что Украина рассчитывает на усиление давления на Россию мировым сообществом с целью выполнения взятых на себя обязательств'язань и прекращения военных действий на Донбассе.