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Партнери України зацікавлені у створенні багатонаціональних військових підрозділів, - Порошенко

Новини » Політика    22.02.2019 - 20:14
Партнери України зацікавлені у створенні багатонаціональних військових підрозділів, - Порошенко
Фото: Порошенко у штаб-квартирі ЛИТПОЛУКРБРИГу (president.gov.ua)

Порошенко заявляє, що сусіди уважно вивчають позитивний досвід України

Партнери України виявляють зацікавленість у створенні багатонаціональних військових підрозділів подібних до спільної українсько-польсько-литовської бригади імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького (ЛИТПОЛУКРБРИГ). Про це заявив президент України Петро Порошенко під час візиту до штаб-квартири бригади 22 лютого, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України

Як зазначається, у Любліні (Польща) Порошенко разом із президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Литви Далею Грібаускайте відвідали штаб-квартиру ЛИТПОЛУКРБРИГ.

Порошенко наголосив, що на  створення цієї бригади були спрямовані великі зусилля, результатом яких стала поява боєздатного підрозділу справжнього бойового братерства.

"Я хочу вам відкрити ще таємницю, що і інші наші сусіди дуже уважно вивчають наш позитивний досвід і виходять з пропозиціями щодо створення аналогічних бригад за участі інших держав. Я дуже вітаю це і думаю, що це ще одне підтвердження наскільки ефективний і позитивний є це досвід", - зазначив Порошенко.

Він також наголосив, що після прийняття змін до Конституції України Україна має чітко визначений курс політики на повноцінне і повноправне членство в НАТО і Європейському союзі.

Президент зазначив, що НАТО позитивно ставиться до майбутнього членства України в Альянсі.

"Конкретний крок, якого ми чекаємо з боку керівництва НАТО і країн-членів, і я відчув і почув це під час останнього Північноатлантичної Ради – це надання Україні Плану дій щодо набуття членства в Північноатлантичному Альянсі. І визначення конкретної дати, коли Україна може стати вже 31-м членом НАТО", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, під час візиту у штаб-квартиру ЛИТПОЛУКРБРИГу лідери держав прийняли доповідь командира бригади, українського військового - полковника Дмитра Братішко, який очолює міжнародний підрозділ з 2018 року. Під час церемонії військовослужбовці бригади пройшли маршем перед президентами.

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