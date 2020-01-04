Дуда планує відмовитися від поїздки на форум з Голокосту через Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда, відмовиться їхати на Всесвітній форум пам'яті жертв Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі через присутність на офіційних заходах президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Офіційного рішення з цього питання поки немає, але польській стороні не подобається роль, яку може зіграти Путін під час форуму з Голокосту.

Представник президента Польщі Кшиштоф Шчерски заявив, що програма заходів, згідно з якою головним гостем і промовцем буде Володимир Путін, тобто йому "буде надана можливість продовжити висловлювати помилкові тези про Другій світовій війні, для польської сторони неприйнятна".

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що президент Росії Володимир Путін "багато раз брехав про Польщу", завжди роблячи це "свідомо".

РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватив російського президента Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.